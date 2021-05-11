شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: يجب وقف التصعيد فى الضفة الغربية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد الأوروبى، مساء اليوم، بيانًا عقب الاشتباكات العنيفة فى البلدة القديمة بالقدس، قائلًا، يجب أن يتوقف التصعيد الكبير فى أعمال العنف فى الضفة الغربية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية وكذلك فى غزة وحولها.

وأضاف الاتحاد الأوروبى فى بيانه، أنه يتحمل جميع القادة مسؤولية العمل ضد المتطرفين، ويجب احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة احتراماً كاملاً.

وتابع الاتحاد الأوروبى: "نكرر دعوتنا لجميع الأطراف للمشاركة في جهود خفض التصعيد، ويجب منع وقوع المزيد من الضحايا المدنيين كأولوية.