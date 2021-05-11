شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد المواجهات فى الأقصى.. وقوات الاحتلال تطلق القنابل على المصلين (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام فلسطينية منذ قليل، إن المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي تجددت مساء اليوم الاثنين بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والشباب المرابطين في ساحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلّة.



مواجهات الأقصى

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة الأنباء الفلسطينية "صفا" أنّ طواقمها تعاملت مع أكثر من 334 إصابة خلال المواجهات في المسجد لأقصى ومحيط البلدة القديمة.

وأوضحت أنّ هناك أكثر من 258 إصابة نقلت لمستشفيات المقاصد والفرنساوي والمطلع والمستشفى الميداني للهلال.

ولفتت إلى أنّ عددًا من مسعفي جمعية الهلال الأحمر أصيبوا بجراح، بينهم 7 إصابات خطيرة جدًا، وأخرى أدخلت إلى غرفة العمليات الجراحية.



الاصابات فى القدس

وأعلنت الجمعية مساء اليوم رفع مستوى الطوارئ ودرجة التأهب من الدرجة 3 إلى درجة 4؛ تحسبًا لاستمرار الاحتجاجات والاشتباكات بالقدس المحتلّة.

وعلى صعيد الأقصى، اشتعلت نيران في شجرة سرو بساحات المسجد المبارك، وتمكنت طواقم الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده.



المواجهات فى باحة الاقصى

وأفاد شهود عيان بأنّ شرطة الاحتلال استهدفت المصلين بالرصاص المطاطي أثناء تأديتهم صلاة العشاء في باحات المسجد الأقصى.

واقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم مجددًا ساحات المسجد من باب المغاربة، وأطلقت قنابل الصوت والأعيرة المطاطية من باب السلسلة صوب المصلين.

في السياق، قمعت قوات الاحتلال تظاهرة إسناد ودعم لأهالي الشيخ جراح المهددة بالإخلاء من منازلها قسرًا.

وأفاد شهود عيان بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت قنابل الصوت بكثافة صوب المتظاهرين وبشكل عشوائي، ومنعوهم من التواجد في الشارع الرئيس، وقاموا بنصب الحواجز العسكرية بالمكان.





جرائم الاحتلال فى فلسطين

ونظمت تظاهرة تضامنية مع أهالي الشيخ جراح مساء اليوم في بلدات أبو جوش وعين نقوبا وعين رافا غربي القدس المحتلة.

كما شهد باب العمود بالقدس المحتلة مساء اليوم تواجدًا مكثفًا لقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت صوب الشباب الفلسطينى.

واندلعت مواجهات مساء اليوم بين قوات الاحتلال والشباب في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.