شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يوضح الفارق بين الإحساس السطحي والعميق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، إن الجلد هو العضو المسؤول عن «الإحساس».

وتابع «موافي» خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد: إن «الإحساس نوعان أحدهما سطحي، والآخر عميق»، مشيرا إلى أن الإحساس السطحي يتمثل في الألم واللمس ودرجة الحرارة.

وأوضح بعض الأمثلة للإحساس العميق، بينها قدرة الشخص على معرفة اتجاه الإصبع هل لأعلى أم لأسفل بعدما يغمض عينيه.

وأكد الدكتور حسام موافي، عدم وجود مخاطر لممارسة تمارين في الجيم قبل الإفطار خلال شهر رمضان.

وأكد «موافي»: «قد تسبب التمارين العطش قبل الإفطار، لكن من ناحية الخطورة على الجسم لا توجد أي مشكلة طالما الأعضاء وخاصة الكلى سليمة».

وتابع «من الناحية رمضان شهر للعبادة وليس للجيم والتمارين».

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