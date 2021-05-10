شكرا لقرائتكم خبر عن وما زال الارتفاع مستمرًا.. سعر الذهب فى مصر والعالم مساء اليوم الإثنين 10 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، اليوم الإثنين، 10 مايو 2021، صعوده إلى الأعلى محققا أعلى أسعار منذ شهور .

وشهد سعر الذهب عالميا في نهاية التعاملات، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا عن أسعار الصباح سواء في التعاملات اليومية والعقود الآجلة، بنسبة 0.2%، محققا أعلى ارتفاع له منذ 6 شهور تقريبا، وذلك بسبب ضعف نمو الوظائف بالولايات المتحدة الأمريكية وتعهدات بالإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لحين ارتفاع التضخم والتوظيف.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر، في نهاية التعاملات اليوم الإثنين،10 مايو 2021، 809.80 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في نهاية التعاملات اليوم الاثنين، 1،836.61 $ .

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب مساء، اليوم الاثنين، 10 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في مصر وعالميا صباح، اليوم الاثنين، 10 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



اقرأ أيضا :

«يحقق ارتفاعًا جديدًا».. سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا اليوم الاثنين 10 مايو

استقر عند هذا الرقم.. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الأحد 9 مايو 2021

«استقرار عند الارتفاع الكبير».. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم السبت 8 مايو 2021

«أعلى سعر من 6 شهور».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الجمعة 7 مايو 2021

الأعلى من شهور.. سعر الذهب في مصر وعالميا ببداية التعاملات اليوم الجمعة 7 مايو 2021