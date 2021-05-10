شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الاختيار 2 الحلقة 27 .. كيف استشهد الرائد ماجد عبدالرازق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض مسلسل الاختيار ٢ في الحلقة ٢٧ واقعة استشهاد النقيب ماجد عبدالرازق.

واستشهد الرائد ماجد عبدالرازق، أثناء تفقد الشهيد الحالة الأمنية بشارع طه حسين، في الرابعة فجرًا، حيث كان الظلام مُسيطرًا على شوارع النزهة.

وخلال مرور الدورية اشتبه «ماجد» في إحدى السيارات، سوداء اللون، ماركة «هيونداي»، لأنها كانت تحمل لوحات معدنيّة، بيضاء اللون، ومدوّنة بخط اليد، كما كانت مُحملة بأربعة أشخاص، اقترب منهم لفحص المتواجدين، ليُفاجأ بشخصين نزلا من السيارة، وأشهرا أسلحتهم الآلية في وجهه ثم باقي الموجودين، فبادر قائد السيارة بالترجل منها وإطلاق أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية كانت بحوزته فلم يبق سوى صوت الرصاص، واستشهد.