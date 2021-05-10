شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحه السويس» يفتتح مركز طبي لتطعيم الفئات المستهدفة ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس، المركز الطبي للعاملين بقطاع البترول لتطعيم الفئات المستهدفة ضد فيروس كورونا.

شهد الافتتاح كل من وكيل المديرية د. رضا فكري، ود. آسر البنا مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية، ويأتي ذلك التوسع لتسهيل الإجراءات على المواطنين أثناء التطعيمات، وذلك للحد وتقليل فرص وخطورة الإصابة من فيروس كورونا المستجد، .

جديرآ للذكر أن الفئات المستهدفة من التطعيمات هي الفرق الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، في إطار حرص مديرية الصحة برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي، وتنفيذآ لتعليمات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بافتتاح مركزآ جديدآ لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، بجانب مركز مبارك للمصل واللقاح.

و تدعو مديرية الصحة جميع مواطني السويس للتسجيل عبر الموقع الالكترونى لوزاره الصحه لتلقى لقاح كورونا من خلال هذا اللينك www.egcovac.mohp.gov.eg

وذلك للحد من انتشار الفيروس وتأمين سلامة جميع الأسر.