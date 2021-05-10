شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا طلب محيي إسماعيل عند لقائه بالرئيس السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محي إسماعيل، إنه يحب الرئيس الراحل محمد أنور السادات، فهو بطل الحرب والسلام وكان رئيس غير مسبوق، وأول ما التقى به، كان سعيدًا بشكل كبير.

وأضاف خلال الجزء الثانى من حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة”، الذي يعرض عبر شاشة “المحور”: “أول ما قابلته، كنت فرحان، والحرس كل شوية يقولولى الرئيس هيقابلك بس مستنى السيمون فيميه، ومكنتش عارف إن السيمون فيميه سمك مدخن.. وبعدها قولت له أنا عاوز شقة.. وفعلا الرئيس السادات، منحنى شقة بالتقسيط وفلوس.. وحتى الآن أقيم فيها«.