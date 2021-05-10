شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تشغيل مركز خدمة المواطنين لاستخراج البطاقات التموينيه في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت رئاسة مركز ومدينة دسوق سير العمل ببدء العمل والتشغيل الفعلي لمركز خدمة المواطنين للبطاقات التموينية ببندر دسوق، وذلك بحضور نواب رئيس المدينة أحمد عيسى، أحمد سلطان، ويسري أبوحسين مدير عام تموين بندر دسوق، ودكتور ماهر فليس مدير مركز الخدمة، والذى بدأ العمل به رسميا يوم السبت الماضي تحت إشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، والمحاسب عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين.

وقال يسري أبوحسين مدير تموين بندر دسوق بأن مركز خدمة مواطنين بندر دسوق للمواطنين بجوار موقف الأرياف بالعمارات التابعة للوحدة المحلية، والذي يحتوي على 6 منافذ أو شبابيك لتقديم الخدمات التموينية والذي يساهم في تقصير الوقت بشكل كبير، وإنهاء الطوابير وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المطلوبة، سواء استخراج بطاقات بدل فاقد أو تالف أو بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك في إطار توقيع بروتوكول بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الإنتاج الحربي لتطوير المكاتب التموينية على مستوى الجمهورية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

المزيد:

التموين تكشف حقيقة إضافة مواليد جدد إلى البطاقة التموينية

التموين: ضبط بدال تموينى استولى على أموال الدعم واغذية فاسدة