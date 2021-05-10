شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحواجز الأمنية من أمام نقاط الشرطة والكنائس بمركز أبشواى في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم برئاسة مراد مسعود رئيس المركز، برفع وإزالة كافة الحواجز الأمنية والبراميل وعوائق الطريق

من أمام كافة نقاط الشرطة والكنائس على مستوى المركز لتوسعة الطريق وتسهيلا على المواطنين وقائدي المركبات، حفاظا على الشكل الحضاري والجمالي للمركز والقرى.

وتفقد رئيس المركز تنفيذ المرحلة الثانية من إنشاء حوائط ساندة بالدبش على مصرف أبوكساه بالوحدة المحلية بأبوشنب بطول ٢٣٠ مترا وارتفاع ٥.٥ م. وقال مراد مسعود رئيس المركز، إنه بعد فتح شارع المركز والبدء في رصفه تأتي خطوة إزالة الحواجز الأمنية والبراميل للتسهيل على المواطنين، بمعدات الوحدة المحلية وبحضور العقيد محمد جلال مأمور مركز شرطة أبشواي والرائد حمادة الخولي نائب المأمور .

أوضح أنه تم اليوم تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف وتعد على الأرض الزراعية بناحية أبودنقاش التابعة للوحدة المحلية بطبهار بحوض النقل الشرقي عبارة عن بناء بالبلوك الأبيض على مساحة ٥٠ م، وتمت الإزالة فورا وتسليم الموقع خاليا من التعديات للجمعية الزراعية.