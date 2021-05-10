شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع موقف مشروعات «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتتضمن تطوير 66 قرية بمركزي ببا وناصر بالمحافظة، مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع أو المتابعة لمعدلات التنفيذ، مؤكدا أهمية التواصل المباشر، وعدم الاعتماد على التقارير الورقية، حيث ذلك يهدر الوقت والجهد، ويعرقل الجهود الهادفة لتحقيق معدلات تنفيذ كبيرة.

أكد محافظ بني سويف أن المشروع القومي لتطوير القرى الذي يتبناه ويرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد أولوية لأجهزة الدولة بشكل عام، وللجهاز التنفيذي بالمحافظة بصفة خاصة، مشددا على أنه لن يسمح بأي تعثر غير مبرر في الملف الحيوي الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة أهالينا من خلال مشروعات تستهدف تحسين جودة حياتهم في كافة المناحي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ المشرف على لجنة متابعة المبادرة الرئاسية ومحمد جبر معاون المحافظ منسق المبادرة، وهاني الجويلي رئيس مدينة ببا وعلى يوسف رئيس مدينة ناصر وأعضاء لجنة متابعة المبادرة، ومسؤولي شركات التنفيذ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للقطاعات بشكل تفصيلي وماتم تنفيذه خلال الفترة الماضية والأعمال المقرر تنفيذها والمعوقات الواجب تذليلها، حيث تم مناقشة الموقف الحالي لأعمال الكهرباء والموقف التنفيذي للأراضي المخصصة لمشروعات الصرف الصحي وخطة الإحلال والتجديد لشبكات المياه بقرى المبادرة والموقف الحالي للمدارس المزمع إنشاؤها ومدى توافر الأراضي والمدارس التي تم الانتهاء منها، بجانب مناقشة موقف أعمال التبطين وتأهيل الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة مستجدات الوضع في مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وتضمنت الإشارة إلى أنه يتم حاليا التعاقد بخصوص مشروعات مد وتدعيم مياه الشرب لقرى المرحلة الأولى (طنسا بني مالو، سدس، وهلية )بجانب قرى المرحلة الثانية التي تشمل ( بهبشين ودلاص والرياض والزيتون بناصر وقرى بني قاسم وصفط راشين وغياضة الشرقية، علاوة السير في إجراءات إنشاء محطتى مياه كفر ناصر والفقاعي بمركز ببا.

وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات إنشاء المدارس والذي تقوم بها هيئة الأبنية التعليمية وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية والمقرر تنفيذه المرحلة المقبلة، حيث تم تسليم 8 مدارس، فيما يجرى العمل حالياً في 14 مشروعا، في حين يجرى التجهيز لطرح 32 مشروعا جديداً، بالإضافة إلى استعراض الموقف الحالي لأعمال التبطين والموقف التنفيذي لما تم نهوه خاصة بعد إدراج جميع الترع بناصر وببا للمشروع القومي لتأهيل البنية التحتية، فيما تم عمل المقايسات الخاصة بأعمال الكهرباء بمركز ي ببا وتم إرسالها لجهاز التعمير وتم تشكيل لجان من الوحدة المحلية والقطاعات التنفيذية لمتابعة الأعمال التي تنفذها الشركات المسند إليها الأعمال.