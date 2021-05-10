شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مستشفى سيدي سالم بخزان أكسجين إضافي في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور صلاح زغلول، مدير عام مستشفى سيدي سالم المركزي، إنه في اطار دعم وتطوير الخدمه الطبية المقدمه للمرضى بالمستشفى، فقد تم دعم المستشفى بخزان أكسجين إضافي عن طريق وزارة الصحة، ومديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ.

أوضح، أن المستشفى يحتوي على خزان أكسجين سعة ١٠ آلاف لتر، ويعد هذا الخزان الأكبر على مستوى المحافظة.

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