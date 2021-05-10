شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البحرينية تشيد بالدور الفاعل لمصر في تطوير آليات العمل العربي المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية البحرينية الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، خلال لقائه اليوم الإثنين سفير مصر لدى البحرين ياسر محمد أحمد، بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع القاهرة والمنامة على الأصعدة كافة، معربًا عن ارتياحه للمساعي المشتركة الرامية إلى تعزيز التكامل الاستراتيجي بين البلدين، وصولاً إلى آفاق أرحب وأكثر شمولاً.

ونوَّه وكيل وزارة الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - بالدور الفاعل والإيجابي الذي تضطلع به مصر في تطوير آليات العمل العربي المشترك، متمنيًا للسفير المصري دوام التوفيق في مهام عمله.

من جانبه، أعرب السفير ياسر محمد عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من الرقي والازدهار.