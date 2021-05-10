شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 5 معلومات مهمة عن لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 معلومات مهمة عن لقاح فيروس كورونا الذى يتوفر فى 350 مركزا بالجمهورية، مؤكدة أن اللقاح يتم الحصول عليه مجانا للمصريين وغير المصريين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح يقلل من فرص الإصابة بعدوى كورونا كما يقلل من الأعراض الشديدة حال العدوى الفعلية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن التسجيل للحصول على اللقاح بدءا من عمر 18 عاما، كما أنه يجب اتباع كافة سبل إجراءات مكافحة العدوى حتى بعد تلقى اللقاح.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن اللقاح تم اختباره فى التجارب الإكلينيكية قبل الموافقة علية تحت الاستخدام الطارئ.

يذكر أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف







