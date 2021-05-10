شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..جامعة الفيوم تعلن الفائزين ببرنامج المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أسماء الطلبة الفائزين في برنامج المنح الدراسية للطلاب الفائقين لمرحلتي الماجستير والدكتوراة والذين تم اختيارهم من ضمن الطلاب المرشحين من قبل كليات الطب والعلوم والهندسة والزراعة، وذلك تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم مع وزارة التضامن الاجتماعي.

فازت من كلية الطب الطالبة أبرار محمد لطفي في تخصص الأمراض المتوطنة، ومن كلية العلوم فاز الطالب أحمد عادل مرسي، ماجستير تخصص ميكروبيولوجي، والطالبة فاطمة هاني عبدالهادي، ماجستير تخصص تشريح مقارن وأجنة.

أما فيما يتعلق بالطلاب الفائزين من كلية الهندسة فهم الطالب محمد عبدالرحمن أحمد ببحث عن: «مواجهة أخطار السيول»، والطالبة نورهان عبدالناصر احمد ببحث حول: «استخدام مواد بديلة للإسمنت والرمل في البناء».

أما من كلية الزراعة فقد فازت الطالبة إهداء عبدالرؤوف عبدالرحمن ببحثها المقدم تحت عنوان: «إنتاج وتوصيف البلاستيك الحيوي المنتج بواسطة بعض الميكروبات»، والطالبة هند عبدالمحسن حسين عبدالمقصود ببحثها المقدم تحت عنوان: «تأثير الفيرميكومبوست على صحة التربة والنبات تحت ظروف محافظة الفيوم»، والطالبة وفاء سعيد محمود السيد ببحثها المقدم تحت عنوان: «تحديد الجينات التي تمنح المقاومة لنيماتودا تعقد الجذور في الطماطم وفحص تعدد أشكالها الجينية».

كما صرح الدكتور أحمد جابر شديد، أنه يكون بذلك قد تم اختيار ٨ طلاب فائزين ويعتبر هذا أكبر عدد يتم اختياره للحصول على المنح الدراسية على مستوى الجامعات المصرية نتيجة لمستوى الخطط البحثية المقدمة من الطلاب والتي تتميز جميعها بالجانب التطبيقي وتتوافق مع خطة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، مضيفا أنه سيتم منح الطلاب الفائزين منح مالية شهرية تبلغ ألف جنيه لطالب الماجستير تصرف لمدة عام وكذلك ألف جنيه لطالب الدكتوراه تصرف لمدة عامين، بالإضافة إلى تخصيص مكافأة مالية تبلغ ٢٥ ألف جنية لكل طالب تصرف على دفعتين، مشيرا أنه تنفيذا لتوجيهات معالي الدكتورة نيفين القباج، سيتم صرف مكافأة مالية للطلاب الغير فائزين بالمنح الدراسية بمبلغ ١٠ آلاف جنيه تدفع لهم دفعة واحدة تقديرا لهم على أبحاثهم المقدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجامعة، مع لجنة تقييم برنامج المنح الدراسية للطلاب الفائقين لمرحلتي الماجستير والدكتوراه والمشكلة من الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبوالغار، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الخليلي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية، وعمداء الكليات المعنية وهم الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، والدكتور عرفة صبري، عميد كلية العلوم، والدكتور شريف العطار، عميد كلية الهندسة، والدكتورة نيفين السواح عميد كلية الزراعة، والدكتورة إيمان هيكل، المدرس بكلية الآداب جامعة الفيوم والمنسق العلمي للجامعة لحضانات الطلاب، والأستاذ جمال عاشور المشرف العام للجمعية الشرعية بالفيوم وذلك اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢١/٥/١٠ بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.