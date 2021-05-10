شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يحذر من العرق الغزير: «قد يكون عرضًا لمرض قاتل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، بفتح الطريق لسيارات الإسعاف فور رؤيتها، معلقا «والله الدقيقة بتفرق».

وقال «موافي»، خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد: «يجب أن تتخذ اتجاه اليمين على الطريق فور رؤية سيارات الإسعاف، وتأكد دائما أن الدقيقة قد تنقذ إنسان».

وحذر «موافي» من العرق الغزير قائلا «العرق الغزير مع الجوع والرعشة والضعف العام أحد أعراض هبوط السكر»، مضيفا «نقص السكر قاتل بعكس ارتفاع السكري، الذي توجد فرصة معه للذهاب إلى المستشفى والعلاج».