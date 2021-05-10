شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس يتفقد ورش الزجاج المركزية بكلية العلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس كلية العلوم، حيث تم تفقد المعامل البحثية والطلابية بقسم الجيولوجيا، وعقد لقاءات مع بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم، ووجه بتطوير المعامل والبنية الأساسية بها، كما قام بتفقد ورشة الزجاج المركزية بالكلية وما تقدمه من خدمات لمؤسسات بحثية كثيرة بالدولة، ووجه أيضا بتطويرها ومدها بالغاز الطبيعي.

كما شملت الجولة تفقد المعامل الطلابية للفرق الأولى والثانية بقسم الفيزياء، واستمع المتينى والنواب للطلاب وأرائهم في تطوير الكلية، ووعد بتطوير المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة العلمية والتي تواكب التطور العلمي العالمي.