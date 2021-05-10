شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جداول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة القليوبية الاثنين، جدول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني بالمدارس الإعدادية.

واعتمد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جدول الامتحانات للفصل الدراسي الثاني لعام 2020/2021، لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية».

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية في بيان له اليوم انه جارى الانتهاء من كافة الاستعدادات للجان وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، والاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول، وأماكن التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات، ضمانا لأداء الطلاب للامتحانات في سهولة ويسر

اضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، إن مدة الامتحانات تكون بدايتها الأول من يونيو وحتى السابع من يونيو الجاري، موضحًا أنه سيؤدي امتحانات الإعدادية العامة 109 ألف و564 طالب وطالبة، وذلك في عدد 560 لجنة سير امتحان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأضاف أنه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الوزارة وتكليفات محافظ القليوبية بالنسبة للامتحانات المشار إليها.