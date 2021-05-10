شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 12 منشأة وتوقيع الغرامة على 102 مواطن لعدم ارتداء الكمامة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجان التفتيش الميدانية التي أمر بتشكيلها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى عملها لمتابعة تطبيق قرارات رئيس الوزراء الأخيرة الخاصة بالمواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية .

وكلف المحافظ قيادات المحافظة بالإشراف ميدانياً على انتظام أعمال اللجان بمشاركة قوات من مديرية أمن أسوان، حيث تم في اليوم الثالث غلق 12 منشأة وتوقيع الغرامة الفورية على 102 مواطن لعدم ارتداء الكمامة .