شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات 30% .. تموين الإسكندرية تستعد للعيد بكميات كبيرة من الكعك واللحوم والأسماك والخضروات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، بطرح كميات كبيرة من اللحوم والاسماك والخضراوات والفاكهة لتلبية احتياجات المواطنين، خلال فترة العيد.

وقال محمد سعد الله وكيل الوزارة أن الاستعدادات جاءت على عدة محاور هي المحور الأول، يتعلق بتشديد الرقابة والمتابعة لأعمال المخابز البلدية أثناء اجازات عيد الفطر وأن تقسم اجازات المخابز على ثلاث ايام بنسب بحيث لا تؤثر على توافر رغيف الخبز المدعم للمواطنين أثناء اجازة العيد وان يتم التأكد من وجود أرصدة كافية من الدقيق بكل مخبز عبارة عن حصة اليوم وحصة يومين مقدما، والمحور الثانى عبارة عن متابعة الأسواق يتم تكثيف الحملات بحيث تكون صباحية ومسائية لأحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحيات على السلع الغذائية وإعلان الاسعار وتطبيق الاحترازات الصحية وحمل شهادات صحية للمتعاملين مع المواد الغذائية.

وجاء المحور الثالث عن المرور بصفة دورية على المنافذ الحكومية وهى المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتى للتأكد من توافر السلع الغذائية وسلاسة صرفها للمواطنين والتأكد من توافر السلع التموينية، مشيرا إلى أنه بالنسبة المجمعات باعتبارها أكبر سلسلة تسويقية حكومية تعرض جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن الأسواق بنسب تصل إلى ٣٠ ٪، حيث يتم عرض كميات من اللحوم والدواجن والاسماك الطازجة والاسماك المملحة بمناسبة عيد الفطر بالاسعار الآتية:

بالنسبة للدواجن

سعر الدجاجة وزن واحد كجم ٣٥جنيها

سعر الدجاجة وزن ١.١٠٠ كجم ٣٨.٥ جنيها

سعر الدجاجة وزن ١.٢٠٠ كجم ٤٢ جنيها

وزن الدجاجة وزن ١.٣٠٠ كجم ٤٥.٥٠ جنيها

بالنسبة اللحوم

سعر الكجم لحوم سودانى ٨٥ جنيها

سعر الكجم لحوم مجمدة ٦٨ جنيها

بالنسبة للاسماك والاسماك المملحة

رنجة بطارخ سعر الكجم ٣٥ جنيها

السردين سعر الكجم ١٧ جنيها سمك شاخورة سعر الكجم ٣٠ جنيها

سمك ماكريل سعر الكجم ٢٨ جنيها

سمك مكرونة سعر الكجم ٢٨ جنيها

جمبرى سعر الكجم ١٢٥ جنيها

سمك بربون سعر الكجم ٦٥ جنيها

سمك موسى سعر الكجم ٨٥ جنيها

دقيق عبوة ٢ كجم ١٤ جنيها

دقيق عبوة كجم ٧.٥ جنيها

بالإضافة لتوافر الزيوت والسمن والمكرونة والارز والسكر والبيض والخضر والفاكهة بأسعار تنافسية طبقا للصنف

بالنسبة لكحك العيد

عبوة كحك ملبن زنة نصف كجم بسعر ٤٠ جنيها

عبوة كحك سادة زنة نصف كجم بسعر ٤٥ جنيها

عبوة كحك عجوة زنة نصف كجم بسعر ٤٠ جنيها

عبوة كحك مكسرات زنة نصف كجم بسعر ٥٠ جنيها

عبوة بسكويت فانيليا زنة نصف كجم بسعر ٤٠ جنيها

عبوة بسكويت شيكولاته زنة نصف كجم بسعر ٤٠ جنيها

عبوة غريبة زنة نصف كجم بسعر ٥٠ جنيها

عبوة بيتى فور زنة نصف كجم بسعر ٥٠ جنيها

عبوة سابلية زنة نصف كجم بسعر ٥٠ جنيها

علبة مشكل زنة كجم ٩٥ جنيها

بتخفيضات 30% .. "تموين الاسكندرية" تستعد للعيد بطرح كميات كبيرة من الكحك واللحوم والاسماك والخضروات (قائمة أسعار وصور)

بتخفيضات 30% .. "تموين الاسكندرية" تستعد للعيد بطرح كميات كبيرة من الكحك واللحوم والاسماك والخضروات (قائمة أسعار وصور)

بتخفيضات 30% .. "تموين الاسكندرية" تستعد للعيد بطرح كميات كبيرة من الكحك واللحوم والاسماك والخضروات (قائمة أسعار وصور)

بتخفيضات 30% .. "تموين الاسكندرية" تستعد للعيد بطرح كميات كبيرة من الكحك واللحوم والاسماك والخضروات (قائمة أسعار وصور)

بتخفيضات 30% .. "تموين الاسكندرية" تستعد للعيد بطرح كميات كبيرة من الكحك واللحوم والاسماك والخضروات (قائمة أسعار وصور)

بتخفيضات 30% .. "تموين الاسكندرية" تستعد للعيد بطرح كميات كبيرة من الكحك واللحوم والاسماك والخضروات (قائمة أسعار وصور)

بتخفيضات 30% .. "تموين الاسكندرية" تستعد للعيد بطرح كميات كبيرة من الكحك واللحوم والاسماك والخضروات (قائمة أسعار وصور)

بتخفيضات 30% .. "تموين الاسكندرية" تستعد للعيد بطرح كميات كبيرة من الكحك واللحوم والاسماك والخضروات (قائمة أسعار وصور)

بتخفيضات 30% .. "تموين الاسكندرية" تستعد للعيد بطرح كميات كبيرة من الكحك واللحوم والاسماك والخضروات (قائمة أسعار وصور)

بتخفيضات 30% .. "تموين الاسكندرية" تستعد للعيد بطرح كميات كبيرة من الكحك واللحوم والاسماك والخضروات (قائمة أسعار وصور)

بتخفيضات 30% .. "تموين الاسكندرية" تستعد للعيد بطرح كميات كبيرة من الكحك واللحوم والاسماك والخضروات (قائمة أسعار وصور)

بتخفيضات 30% .. "تموين الاسكندرية" تستعد للعيد بطرح كميات كبيرة من الكحك واللحوم والاسماك والخضروات (قائمة أسعار وصور)

بتخفيضات 30% .. "تموين الاسكندرية" تستعد للعيد بطرح كميات كبيرة من الكحك واللحوم والاسماك والخضروات (قائمة أسعار وصور)