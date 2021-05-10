شكرا لقرائتكم خبر عن الأقمار الصناعية ترصد سُحبا رعدية والحرارة تصل لـ42 درجة.. تفاصيل حالة الطقس غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستمر انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء غدًا الثلاثاء حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وتكون هناك توقعات بسقوط أمطار تصبح رعدية أحيانًا ويوجد نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وبعض المناطق الأخرى.

ورصدت الأقمار الصناعية تكون سحب رعدية على سيناء وساحل البحر الأحمر وخليج السويس والتى ربما تشير إلي سقوط أمطار على تلك المناطق.

يكون الطقس غدًا حارًا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبري وشمال الصعيد والوجه البحري، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويصبح مائلا للحرارة على السواحل الشرقية، ويسود طقسا معتدلا على السواحل الغربية، ويتبدل طقس الغد ليكون لطيفًا خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري بينما يسود طقس معتدل جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتشهد الظواهر الجوية وجود فرص سقوط أمطار خفيفة تصبح رعدية أحيانًا على مناطق جنوب الصعيد وسيناء وسلاسل جبال االبحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون الرياح شمالية غربية على جميع أنحاء الجمهورية، وتكون سرعتها على القاهرة الكبرى 16 عقدة، وعلى السواحل الشمالية 14 عقدة، وعلى شمال الصعيد 16 عقدة، وعلى جنوب الصعيد 15 عقدة.

وتكون حالة البحر المتوسط غدًا معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و2.5 متر، والرياح شمالية غربية إلي شمالية شرقية، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر و2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

الأقمار الصناعية ترصد سُحب رعدية وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غدًا الثلاثاء

حالة الطقس غدأ في القاهرة

تنشط الرياح غدًا على القاهرة الكبري على فترات متقطعة، وتواصل درجة الحرارة الانخفاض غدًا إلي 33 درجة للعظمي مقابل 35 درجة ضمن طقس اليوم الإثنين، وترتفع الصغرى إلى 19 درجة بدلاً من 18 درجة اليوم، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وتتراوح ذروة الحرارة بين الساعة الثانية ظهرًا والرابعة عصرًا.

حالة الطقس في الإسكندرية غدًا

تنخفض درجة الحرارة درجتين فى الإسكندرية غدًا وتصل العظمى إلى 25 درجة مقابل 27 درجة اليوم، وتنخفض الصغري من 20 درجة اليوم إلي 17 درجة غدًا الثلاثاء، وتكون درجة الحرارة المحسوسة غدا فى الإسكندرية 29 درجة، ويكون الشعور بذروة درجة الحرارة بين الساعة الواحدة ظهرًا والثالثة عصرًا.

أحوال الطقس في أسوان غدًا

تنخفض درجات الحرارة غدًا إلى 42 درجة بدلا من 44 درجة اليوم، كما تنخفض الصغرى إلي 25 درجة بدلاً من 28 درجة اليوم، وتكون درجة الحرارة المحسوسة فى أسوان غداً 43 درجة مئوية، وتكون ذروة درجة الحرارة بين الساعة الواحدة ظهرًا والرابعة عصرًا.

درجات الحرارة غدًا في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد أن تكون أعلى درجة حرارة في مصر غدًا في أسوان وتبلغ 42 درجة، ويليها إدفو وأبو سمبل تصل درجة الحرارة فيهما إلي 41 درجة مئوية، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا في مصر كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 33- 19

درجة الحرارة في الإسكندرية 25- 17

درجة الحرارة في طنطا 33- 18

شبين الكوم 33-19

بلطيم 26 – 18

المنصورة 32-18

دمنهور 30–18

دمياط 27-19

بورسعيد 27-20

السويس 34-19

الزقازيق 33-19

العريش 28-18

الإسماعيلية 33-18

شرم الشيخ 37-25

الغردقة 36- 26

درجة الحرارة في أسيوط 34-21

المنيا 34-20

بنى سويف 34-20

الفيوم 33-19

درجة الحرارة في الأقصر 39-23

درجة الحرارة في قنا 38-22

درجة الحرارة في سوهاج 35-21

الوادي الجديد 38- 23

درجة الحرارة في أسوان 42-25

ادفو 41- 25

أبوسمبل 41-26

الأقمار الصناعية ترصد سُحب رعدية وانخفاض الحرارة.. حالة الطقس غدًا الثلاثاء

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