الغردقة تكثف أعمال الرصف والإنارة والنظافة استعدادا لاستقبال السياحة الروسية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مدينة الغردقة استعدادتها لاستقبال السياحة الروسية خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال رفع كفاءة عدد من الطرق واعادة رصفها وذلك بطريق المطار والممشي السياحي، بالإضافة إلى استمرار أعمال النظافة بمختلف الشوارع وتركيب المئات من أعمدة الإنار بمختلف أحياء الغردقة.

وأكد اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة الغردقة، أن هناك فرق عمل بمختلف أنحاء المدينة لرفع كفاءة الشوارع وأعمال الإنارة وتكثيف أعمال النظافة والتفتيش على الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

فيما أكد مسؤولو الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات االصحية والاحترازية على السائحين الروس مثل باقي الجنسيات القادمة لمصر في مطارات الوصول والتي حددها مجلس الوزراء بشهادة سلبي كورونا قبل الوصول بـ٤٨ ساعة أو إجراء تحليل فور الوصول للمطار بتكلفة ٣٠ دولار على نفقة الراكب من خلال الحجر الصحي بالمطار.

الغردقة تكثف اعمال الرصف والانارة والنظافة استعدادا لاستقبال السياحة الروسية

الغردقة تكثف اعمال الرصف والانارة والنظافة استعدادا لاستقبال السياحة الروسية

الغردقة تكثف اعمال الرصف والانارة والنظافة استعدادا لاستقبال السياحة الروسية

الغردقة تكثف اعمال الرصف والانارة والنظافة استعدادا لاستقبال السياحة الروسية

الغردقة تكثف اعمال الرصف والانارة والنظافة استعدادا لاستقبال السياحة الروسية

الغردقة تكثف اعمال الرصف والانارة والنظافة استعدادا لاستقبال السياحة الروسية

الغردقة تكثف اعمال الرصف والانارة والنظافة استعدادا لاستقبال السياحة الروسية