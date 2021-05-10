شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان ترسل لجنة بعد العيد لدراسة مشاكل مياه الشرب والصرف في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أشرف عطية محافظ أسوان، أنه بعد التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة سيتم إيفاد لجنة عليا بعد إجازة عيد الفطر، برئاسة نائب الوزير وعضوية مجموعة من الاستشاريين المتخصصين، لإيجاد حلول سريعة لمشاكل مياه الشرب والصرف الصحى.

أضاف أنه سيتم إصدار قرار بإيفاد مندوب من كل جهة للتواجد داخل غرفة العمليات الرئيسية تمثل جهات المرافق العامة والخدمات الأساسية من غد حتى نهاية إجازة عيد الفطر، لتفعيل سرعة الاستجابة لأى شكوى خاصة بانقطاع مياه الشرب أو الكهرباء أو طفح للصرف الصحى.