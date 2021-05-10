شكرا لقرائتكم خبر عن فودة: بدء مشروعات تطوير مدينة دهب منتصف العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ إجتماعاً لبحث مشروعات تطوير مدينة دهب في إطار إعلان المحافظ لعام 2021 عام تطوير مدينة دهب .

بحث المحافظ مقترح المشروعات الخاصة بتطوير المدينة منها صالة رياضية متنوعة، وأعمال تجميل وتشجير، واعمال أخرى متنوعة يتم تطويرها على مراحل مختلفة.

أعلن فودة خلال الاجتماع أنه سيتم البدء في تلك المشروعات الخاصة بمدينة دهب في منتصف العام الجاري 2021 تواكباً مع الخطة الإستثمارية 2021 / 2022 .

وأضاف المحافظ أنه في اطار تطوير مدينة رأس سدر فإنه تقرر البدء في أعمال تطوير شاطئ المدينة بعد عطلة عيد الفطر المبارك موضحاً ان تطوير الشاطئ بطول 1.6 كم وتبلغ تكلفته التقديرية 10 مليون جنيه كمتنفساً لأهالي مدينة رأس سدر .

حضر الاجتماع اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء عارف عبدالعزيز رئيس مدينة دهب، ورئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، ومدير شرطة المرافق، ومدير الطب البيطري، والزراعة، والمتابعة الميدانية.