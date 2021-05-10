شكرا لقرائتكم خبر عن العشاء عند الساعة 8.15 .. مواعيد الصلاة في الإسكندرية الثلاثاء 11 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في الإسكندرية غداً الثلاثاء 11 مايو 2021، الذي يوافق اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

ويشهد الثلاثاء تبكير موعد أذان الفجر بمعدل دقيقتين، فيما يتم مد توقيت صلاة المغرب دقيقة أيضاً ليقترب من السابعة مساءا.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية غداً حيث يزداد موعد المغرب دقيقة يومياً: