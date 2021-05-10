شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم مرضى الغسيل الكلوي بلقاح كورونا فى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جهود الدولة المستمرة لمجابهة فيروس كورونا المستجد بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لبذل أقصي مجهود لحماية جميع الأفراد ودعم المواطنين الأكثر احتياجا في ظل الظروف الراهنة للموجة الثالثة لفيروس كورونا.
وبدأت صحة الأقصر، اليوم الاثنين، تطعيم مرضي الغسيل الكلوي من داخل مستشفى الكرنك الدولي للقاح فيروس كورونا المستجد، ضمن الخطة الوقائية اللازمة للأفراد والمواطنين غير القادرين على الوصول لمركز اللقاح بالإضافة إلى تيسير الأمر على الأفراد أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والتي تستلزم عناية خاصة للوصول إليهم. كما اطمأنت الدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية على توافر الشروط الاحترازية أثناء تلقي التطعيم والعلامات الحيوية للأفراد قبل وبعد اللقاح.