شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم مرضى الغسيل الكلوي بلقاح كورونا فى الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جهود الدولة المستمرة لمجابهة فيروس كورونا المستجد بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لبذل أقصي مجهود لحماية جميع الأفراد ودعم المواطنين الأكثر احتياجا في ظل الظروف الراهنة للموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وبدأت صحة الأقصر، اليوم الاثنين، تطعيم مرضي الغسيل الكلوي من داخل مستشفى الكرنك الدولي للقاح فيروس كورونا المستجد، ضمن الخطة الوقائية اللازمة للأفراد والمواطنين غير القادرين على الوصول لمركز اللقاح بالإضافة إلى تيسير الأمر على الأفراد أصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والتي تستلزم عناية خاصة للوصول إليهم. كما اطمأنت الدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية على توافر الشروط الاحترازية أثناء تلقي التطعيم والعلامات الحيوية للأفراد قبل وبعد اللقاح.