شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتلقى اتصالا هاتفيا من البابا فرنسيس في يوم الصداقة بين الكنيستين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالًا هاتفيًا، الاثنين، من البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، بمناسبة حلول يوم الصداقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية الذي يوافق تاريخه اليوم.

هنأ الأثنان بعضهما البعض، خلال المكالمة، بعيد القيامة المجيد مؤكدين على معنى القيامة الذي ينبغي أن نعيشه في حياتنا اليومية، ثم أعرب البابا فرنسيس عن تثمينه لما فعله شهداء الإيمان والوطن في ليبيا من شهادة للإيمان المسيحي وهو ما أكد عليه البابا تواضروس، الذي هنأ بدوره البابا فرنسيس بحلول ذكرى يوم الصداقة بين الكنيستين (اليوم 10 مايو)، قائلًا إنه يوم مفرح بالرغم من عدم إمكانية إقامة أية احتفالات به حسب العادة بسبب فيروس كورونا.

من جانبه أعرب البابا فرنسيس عن أمنيته أن يلتقي البابا تواضروس بعد انتهاء الجائحة، ورد بأمنية مماثلة معربًا عن شكره للبابا فرنسيس على زيارته للعراق مؤخرًا التي وصفها قداسته بأنها زيارة مبارَكة وناجحة، مضيفًا أنها ذكرته بزيارة البابا فرنسيس إلى مصر في 2017، بينما وصف البابا فرنسيس زيارته للعراق بأنها إشارة محبة ومودة لشعب تألم كثيرًا، وبعدها تبادل الطرفان الشكر طلبات الصلاة من أجل الكنيسة والعالم ومنطقة الشرق الأوسط، ومن أجل المشكلة مع إثيوبيا لكي تنتهي بسلام في أسرع وقت).

وتحل اليوم الذكرى الثامنة ليوم الصداقة بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية الذي اتفق البابا تواضروس الثاني والبابا فرنسيس الأول في ذكرى لقائهما بالفاتيكان يوم 10 مايو 2013.