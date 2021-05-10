شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي : النبي كان يؤخر السحور إلى قبل أذان الفجر بثلث ساعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن النبي كان يؤخر السحور إلى ما قرب صلاة الفجر وبينه وبين الفجر قدر 50 آية وهو ما يمكن تقديره بثلث ساعة تقريبًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كُتب عليكم الصيام»، على قناة صدى البلد، أن من وجه الاستحباب على الإنسان ألا يبكر السحور ولا يؤخره جدًا حتى آذان الفجر.

ولفت الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى أن آذان الفجر يعني بداية وقت الصيام وانتهاء وقت الليل، لافتًا إلى أنه ينبغي الإقلاع تمامًا عن الطعام عندما يبدأ المؤذن في آذان الفجر.

وأشار إلى أنه لا يوجد دليل على إباحة شرب المياه خلال آذان الفجر كما يقول بعض الشباب بحسن نية.