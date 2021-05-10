شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: نفذنا 3504 قرارات إزالة.. ولدينا 2300 عقار تعدت أعمارها 100 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، عن تنفيذ 3504 قرار ازالة للمبانى المخالفة في المحافظة خلال 17 شهرا ً في الفترة من 1 يناير 2020 و7 مايو 2021.

وأوضح المحافظ في تصريحات الاثنين، أن حملات ازالة المخالفات البنائية تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لأعمال البناء المخالف، مشدداً على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة بكل حزم وقوة وذلك لما تمثله من خطورة داهمة على أرواح المواطنين ولما تشكله من ضغط كبير على شبكات البنية التحتية، وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأكد «الشريف» على رؤساء الأحياء بالاستمرار في تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، لمنع أي شخص تسول له نفسه استغلال فترات العطلات للبناء بدون ترخيص وللقضاء على هذه الظاهرة في المهد، مشيراً إلى أن تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة ستعمل على ضبط العمران والقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، وتوفير حياة بها متنفس للمواطنين.

وقال المحافظ أن إجمالي قرارات الإزالة التي نفذتها المحافظة في الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 7 مايو 2021، بلغت 317 قرار إزالة للعقارات والمباني المخالفة، بينما بلغت عدد قرارات الإزالة التي تم تنفيذها خلال عام ٢٠٢٠، ٣١٨٧ قرار إزالة، مشيرًا إلى أن أعمال الإزالة التي تمت خلال عام ونصف تقترب مما تمت إزالته في 8 سنوات، حيث أن ما تم تنفيذه في الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ وحتى ٧ مايو 2021 بلغ 3187 إزالة، في حين أن عدد قرارات الإزالة التي تم تنفيذها من عام ٢٠١١ وحتى عام ٢٠١٩ قد بلغت ٣٨٨٦ قرار إزالة.

وأوضح أن حي العامرية ثان هو أكثر الأحياء تنفيذا لقرارات الإزالة الصادرة به، حيث بلغت عدد قرارات الإزالة التي نفذها الحي في الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى ٧ مايو 2021 لـ ٩٤ قرار إزالة، وتبعه حي شرق من حيث عدد قرارات الإزالة التي نفذها خلال الفترة ذاتها حيث بلغت عدد قرارات الإزالة المنفذ به ٨٥ قرار إزالة، ثم حي العامرية أول والذي بلغت عدد قرارات الإزالة به ٣١ قرار إزالة.

ولفت إلى وجود نحو 2300 عقار تجاوزت أعمارها 100 سنة، وتعتبر آيلة للسقوط، وتشكل خطورة.

محافظ الإسكندرية: نفذنا ٣٥٠٤ قرار إزالة لمبانٍ مخالفة فى 17 شهراً .. ولدينا 2300 عقار تعدت أعمارهم 100 عام (صور)