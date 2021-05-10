شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الإجراءات الاحترازية في جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش على التجهيز والإعداد لامتحانات نصف العام الثانى ونهاية العام بمختلف كليات الجامعة.

وأعلن الدمرداش، في تصريح، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالى وقرار المجلس الأعلى للجامعات، وقد تم تعيين مشرفين على كل كلية لمتابعة تنفيذ الإجراءات ووضع آلية تتناسب مع ظروف كورونا حفاظا على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة العريش تعد من أفضل جامعة في اتخاذ الإجراءات من تطهير وتباعد واستخدام المنصات التعليمية وغيرها من إجراءات، وأنه تم الانتهاء من الدراسة وامتحانات نصف العام الدراسى الأول دون أية مشاكل وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير الجو الصحى المناسب للطلاب.