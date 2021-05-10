شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 100 موقع بكفر الشيخ لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت حملات مجالس المدن والوحدات القروية ومديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال التطهير والتعقيم للمؤسسات والمصالح الحكومية، والبنوك، التي وجه بها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استكمالا للجهود المبذولة من المحافظة لمجابهة جائحة كورونا من خلال توسيع دائرة أعمال الرش والتطهير.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأنه تم تطهير وتعقيم 100 موقعاً على مستوى المحافظة من خلال 35 فرقة ميدانية ،وشملت أعمال الفرق رش المواد المطهرة داخل المنشآت الحكومية ومكاتب البريد ومنافذ شركات الاتصالات والمحمول والبنوك وماكينات الـ ATM وأقسام الشرطة والأحوال المدنية والأندية والشوارع .

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تلقى تقريراً من الدكتور أيمن عبداللاه عبدالرحيم ،وكيل وزارة الطب البيطري بكفر الشيخ، يفيد بإشراف الدكتور خالد البرعى ،مدير عام الوقاية ،و دكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن، على أعمال التقصي النشط والترصد لمرض انفلونزا الطيور في مسار الطيور المهاجرة بقرية الكوم الأحمر بمركز البرلس، وأخذ 21 عينة من 9 منازل وجارى إرسالها إلى المعمل المرجعي للفحص، كما شهدت عدد من الأسواق ومحطة قطار كفر الشيخ، حملات ارشادية وتوعية للمواطني ، بإشراف الدكتورة صفاء مصطفى ،رئيس قسم الإرشاد بالمديرية، ومشاركة دكتورة اية حسن ،طبيبة بمركز الارشاد الدولي، على أن تستمر الحملات خلال الأيام المقبلة.

المزيد:

وكيل «تموين كفرالشيخ»: استلمنا 133 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن

طلب إحاطة لإعادة النظر في قرار استبدال «التوك توك»: «يضر 5 ملايين أسرة»