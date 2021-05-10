شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 20 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 20 شخصًا حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف منصتي صواريخ وموقعين عسكريين و8 عناصر من حماس، كما ذكرت سماع دوي انفجار في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الألمانية: على الفلسطينيين والإسرائيليين تجنب سقوط ضحايا جدد من المدنيين، وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من احتمالية اتساع دائرة العنف في إسرائيل، مشيرة إلى أن أولويتها على المدى البعيد لعب دور وساطة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأنه على جميع الأطراف خفض التصعيد في غزة والقدس.