شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترصد 248 مليون جنيه تعويضات لسكان مسار محور مسطرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أنه تم رصد 248 مليون جنيه تعويضات لسكان 159 عقار بمسار محور مسطرد الجارى تنفيذه الآن، حيث سيتم هدم 5 عقارات بنطاق حى السلام بشارع كمال حجازى، وباقى العقارات بنطاق حى المطرية بشارع المشروع.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر بدء صرف التعويضات اليوم للسكان، مشيرا إلى أنه لن يتم هدم أي عقار قبل صرف التعويضات للسكان، مع إعطاء مهلة للسكان لإخلاء العقار .

ومن المقرر أن يتم فتح محاور وربط شارع المشروع بشارع وسط البلد ومنه الى ميدان رنين ، بمسار محور مسطرد، وتنفذ الدولة محور مسطرد والذى له أهمية كبيرة وذلك لربطه بين عدد كبير من الطرق الرئيسية، ليحدث انفراجة كبيرة في حركة والمحور الجديد يبدأ فى مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولى فكوبرى عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس ، والطريق العائد يمر بكوبرى عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطوال يقارب 6 كم .

ويربط محور مسطرد الذى تقيمه الهيئة الهندسية، منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.

ويحدث محور مسطرد الذى تقيمه الدولة تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق، إلى جانب أنه سيتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة التى تقيمها الدولة بالقاهرة الكبرى.