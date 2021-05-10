شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يتخطى حاجز الـ22 مليون متابع عبر موقع "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت صفحة الخليج 365 الرسمية عبر موقع فيسبوك، حاجز الـ 22 مليون متابع منذ قليل، وذلك بفضل ثقة القراء والمتابعين، كما تخطت حاجز الـ19 مليون لايك، بفضل التنوع فى المحتوى والأنشطة عبر الصفحة الرسمية.

وتمكنت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365"، من جذب عدد كبير من الجمهور خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية النجاح الكبير والمبهر الذى حققه "تليفزيون الخليج 365" الذى أصبح أحد ثوابت الصفحة اليومية الذي يستضيف عدد كبير من النجوم والمشاهير للتعليق على جميع الأحداث الجارية، بالإضافة إلى التغطيات المستمرة على مدار الساعة التي يتناولها عدد من المذيعين والمذيعات من قلب صالة التحرير.



صفحة الخليج 365 الرسمية عبر فيسبوك

وحصدت الصفحة الرسمية لليوم السابع عبر فيسبوك، عدد مشاهدات بالملايين على الأفكار المصورة التي تنشر بشكل مستمر على مدار الساعة، والتي تضم الموضوعات المهمة والكبرى على هيئة مقاطع فيديو قصيرة مختصرة، بالإضافة إلى اللقاءات الحصرية والتغطيات الخارجية من قلب الحدث التي ينقلها الزملاء من قلب ملاعب كرة القدم والمهرجانات والمؤتمرات الكبرى لنقل الحدث الى المشاهد.