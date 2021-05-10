شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه الجيزة" ترفع درجات الاستعداد مع حلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، رفع درجات الاستعداد بكافة قطاعات ومناطق الشركة بالمحافظة، وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف بدوى، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ تقوم بمتابعة ضغوط المياه بالمناطق الساخنة بالمحافظة والتى تتعرض لضعف الضغوط نتيجة لكثرة الاستهلاك وحلول فصل الصيف، وأضاف أن الشركة تقوم بتوفير سيارات مياه نقية توزع مجانًا للمواطنين بالمناطق التى تتأثر بكثرة الاستهلاك.

كما أوضح بدوى، أن الشركة مستمرة فى تنفيذ الخطة الدورية لتطهير شبكات الصرف الصحى ورفع كفاءتها والعمل على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار بدوى، أن الشركة تقوم باستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال الاتصال على الخط الساخن 125

وعلى جانبٍ آخر، حث بدوى المواطنين على إتباع السلوكيات الصحيحة فى استخدام المياه وعدم الإسراف فى الاستهلاك، كما ناشد المواطنين بضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى وعدم صرف المخلفات بغرف ومطابق الصرف الصحى، مما يعرض الشبكات للانسدادات والطفوحات.