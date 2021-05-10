القبض على عامل دليفري صدم طفلا وهرب بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

تمكنت أجهزة الأمن من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن اصطدام أحد الأشخاص "يستقل دراجة نارية" بطفل بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنًا منشورًا مصحوبًا بصورة لطفل اصطدم به "عامل توصيل طلبات" يستقل دراجة نارية أثناء سيره داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص تبين اصطدام دراجة نارية بطفل أثناء اللهو (فر قائدها هاربًا)، مما نتج عنه إصابة الطفل بعدة إصابات خطرة وتم حجزه بأحد المستشفيات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة (عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم بالتجمع السكني المشار إليه)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.