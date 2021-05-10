تأجيل نظر تجديد حبس صفوان ثابت لاحضاره من محبسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل نظر تجديد حبس رجل الأعمال صفوان ثابت، لتعذر حضور المتهم من محبسه.

وكانت النيابة وجهت له اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على نجل رجل الأعمال وصاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية، صفوان ثابت، والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا وتهم لها علاقة بتمويل جماعة إرهابية.