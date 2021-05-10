"البحوث الفلكية": هناك مَن يشكك في مكان سقوط الصاروخ الصيني حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه يجب تداول المعلومات الصحيحة وعدم إثارة الذعر بين المواطنين.

جاء ذلك خلال مؤتمر علمي "أون لاين" ينظمه المعهد، اليوم الإثنين، عن صاروخ الفضاء الصيني CZ -5B؛ لمتابعة تطوراته، بواسطة الباحثين المتخصصين، ولشرح الجوانب الفنية الخاصة بواقعة الصاروخ الصينىي، ولتوضيح الحقائق للجمهور والمهتمين.

وأعرب القاضي عن استغرابه من تشكيك البعض في مكان سقوط الصاروخ، قائلًا: "ما زال هناك مَن يشكك في مكان سقوط الصاروخ الصيني حتى الآن".

وشدد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية على أن المعهد من خلال أدواره القومية يسعى لتوصيل المعلومة الصحيحة للجمهور، مشيدًا بالدور الذي لعبه المعهد في رصد ومتابعة حادث الصاروخ الصيني.

وتحدثت الدكتورة رشا غنيم، رئيس أبحاث الفضاء بالمعهد، عن تفاصيل حجم الصاروخ الصيني، الذي يعتبر متوسط الحجم، وكذلك الفرق بين المركبات الفضائية والمكوك الفضائي.

وأوضحت غنيم أن الصاروخ الصيني كان سيتم توجيهه إلى مقبرة تسمى مقبرة المركبات الفضائية بقاع المحيط، وذلك قبل فقدان السيطرة عليه.

وسقط الصاروخ الصيني، مساء أمس الأحد، في المحيط الهندي، وذلك بعد فقدان السيطرة عليه، وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.