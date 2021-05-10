​سؤال برلماني عاجل لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن ألبان الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تقدمت أميرة صابر عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، بسؤال برلماني موجّه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن منظومة دعم وتوزيع ألبان الأطفال.

وجاء ذلك على خلفية طلب الوزارة كميات من ألبان الأطفال بأضعاف مقدار الاحتياج الفعلي، ما أدى إلى محاولات التخلص منها وتوزيعها قبل انتهاء صلاحيتها في غير ذات استخدامها المقصود، ما يعد إهدارًا للمال العام وسوء الإدارة، بحسب بيان البرلمانية.

وأشارت إلى أنه في ضوء البحث داخل بنود موازنة العامين الماليين الحالي والقادم، نجد أن ما تم تخصيصه لبند دعم الأدوية وألبان الأطفال قد زاد في موازنة العام الجاري من مليار و532 مليون جنيه سنة 2020/2019 إلى مليارين 646 مليون في موازنة 2020/2021.

كما أنها طرحت في نص السؤال عدد أسئلة:

1- ما هي أسباب زيادة الدعم المخصص لألبان الأطفال المدعمة في العامين الماليين الحالي والقادم مقارنة بالأعوام السابقة؟ وما هو حجم المستفيدين من هذا الدعم؟

2- ما هي أصناف الألبان المدعمة من الموازنة؟ وكم يبلغ حجم التعاقدات من كل صنف ألبان وحجم الدعم المخصص له؟