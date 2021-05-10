شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال بناء دور سابع علوى مخالف بحى جنوب في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفى رئيس المدينة، بإيقاف أعمال بناء مخالفة بشارع فندق المروة بمنطقة حي جنوب بمدينة الأقصر.

وأوضح العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، أنه أثناء مروره اليومي تلاحظ رصد مخالفة بناء بشارع فندق المروة وعلى الفور تم إخطار حي جنوب والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية وقسم الاشغالات لتنفيذ حملة مكبرة قادها بنفسه، لإيقاف أعمال البناء في المهد.

وأشار إلى أن البناء المخالف عبارة عن تجهيزات لبناء دور سابع علوي، وعلى مساحة ٧٠ م٢، وأنه تم التحفظ على مواد وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، تكثيف المتابعة على مدار اليوم لرصد أي مخالفة بناء وإزالتها في المهد فوراً، مشيراً إلى أهمية التزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء حتى لا يضع أحد نفسه تحت طائلة القانون.