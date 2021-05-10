شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 22 طن مخلفات فى حملة نظافة بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى، وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 5 أطنان من الأتربة بمدخل مدينة اسنا من ناحية موقف القرية وشارع البحر وبجوار ترعة الرمادى.

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية كومير من رفع 3 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بمدخل قرية كومير والطريق السريع بالعضايمة وذلك بجانب تفريغ الحاويات ..

كما تمكنت الوحدة المحلية لقرية الشغب من رفع 7 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بمدخل قرية الدبابية والمعلا وعلى جانبي ترعة الكلابية وتمشيط الطريق السريع مصر- أسوان الزراعى، كما قامت الوحدة المحلية لقرية توماس وعافية برفع 3 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق السريع الذي يربط القرية الوسطى بتوماس ١، وأيضا تسوية وتمهيد الشوارع الجانبية ورفع التراكمات على جانبي الطريق بمعدات الوحدة المحلية.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لقرية النمسا برفع 4 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق الغربي مابين منطقة القرية حتى نهاية قرية المساوية.