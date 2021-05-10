شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية : ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة وإعدام 67 كيلو مواد غذائية غير صالحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين على محلات الجزارة واللحوم المجمدة والمخابز بنطاق المدينة، أسفرت عن 22 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة وإعدام 67 كجم مواد غذائية وزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 7 محاضر صحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه أكد محافظ المنوفية تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة باستمرار بذل المزيد من الجهد والمتابعة المستمرة لتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيقاً للصالح العام.