شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يقدم الهدايا لأطفال أمراض التمثيل الغذائي بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الإثنين، بتقديم الهدايا لأطفال أمراض التمثيل الغذائي والحساسيات، بمناسبة حلول أول عيد فطر بعد إنشاء مخبز مستشفى الأطفال الجامعى للتغذية العلاجية، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي، وحساسية القمح، وحساسية الطعام والحمية الكيتونية، رافقه الدكتور عبدالسلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور وائل صبري المشرف العام للشؤون العلاجية، والدكتور وسام مختار مدير مستشفي الأطفال، ومحمد فكري المدير العام للشئون المالية والإدارية .

وأشاد رئيس جامعة الزقازيق بهذا المخبز والذي يعد إضافة في مجال الخدمات الصحية لفئة خاصة من الأطفال المرضي الذين يحتاجون للرعاية وتنفيذ برنامج غذائي دقيق يتوافق مع نوع العلاج والرعاية المقدم لهم.