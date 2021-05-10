شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية : لجان مرور لمراجعة شبكات الغازات ومخازن الأكسجين بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مكبرة لتكثيف المرور على المستشفيات لمراجعة تقييم موقف شبكات الغازات ومخازن الأكسجين من حيث معايير السلامة والصحة المهنية ومعدلات استهلاك الأكسجين ونسب الإشغال بمستشفيات الغربية.



أضاف «حميدة»، أنه تم إجراء جولات مكثفة للإشراف على اللجان المشكلة «فريق إدارة الأكسجين» لمراجعة وتقييم موقف شبكات الغازات الطبية ومخازن الأكسجين والمرور على نسب الإشغال بمستشفى المنشاوي العام وتوافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر جميع المستلزمات ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.