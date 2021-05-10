شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا جولة تفقدية لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا لمتابعة سير العمل بها، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية.

شملت الجولة المرور على محطتي الألبان ١ و٢ وعنابر تسمين الدواجن والمجزر الآلي، حيث اطمئن محافظ قنا على توافر جميع مستلزمات الإنتاج التي تخص روؤس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، موجها بضرورة الاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية من الإصابات بالأمراض المعدية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

وحث «الداودي» العاملين بمنطقة المشروعات على ضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل بروح الفريق للاحفاظ على تلك المقدرات كونها أصول تاؤل ملكيتها إلى أبناء المحافظة، مؤكدا على ضرورة الحفاظ عليها وتنميتها ليس لكونها توفر غذاء أمن وصحي لأبناء المحافظة بل لدورها في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.

محافظ قنا يتفقد الأمن الغذائى

محافظ قنا يتفقد الأمن الغذائى

محافظ قنا يتفقد الأمن الغذائى

محافظ قنا يتفقد الأمن الغذائى