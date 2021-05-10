شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبيه يتابع إزالة 120طن قمامة بالخصوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة أمام مدرسة عمر مكرم بالخصوص، وذلك باستخدام أكثر من 10 سيارة حمولة 20 طن لإزالة أكثر من 120 طن قمامة.

وقال بيان صحفي الإثنين، إن الحملة تمت بالمشاركة المجتمعية بمساعدة معدات الحي، وستستمر الحملة على مدار الأيام المقبلة لإزالة كل التراكمات لتصبح شوارع مدينة الخصوص خالية من تراكمات وتجمعات القمامة.

أكد محافظ القليوبية، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لإزالة أي تراكمات بمدينة الخصوص لاستعادة المظهر الحضاري للشوارع عن طريق إنارة وتشجير المناطق التي يتم إزالة تراكمات القمامة منها.

ووجه المحافظ، بزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددا على ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورا.