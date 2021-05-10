شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح تسقط شجرة وتعطل حركة المرور بطريق المرسى السياحى في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت العاصفة الترابية التي ضربت مدينة الأقصر في سقوط شجرة على طريق المراسى السياحية بالغدادى جنوب الأقصر، وأدت إلى غلق الطريق أمام السيارات العابرة للطريق في الاتجاهين.

فيما أعلن محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات بمحافظة الأقصر، أن المحافظة تعرضت لتغير مفاجئ في الأحوال الجوية ادى لسرعة في نشاط الرياح.

وأهاب الشامى بالمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، مؤكدا أن غرفة العمليات منعقدة باستمرار.