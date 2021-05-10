شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «حفاضات الخيول»..إنذار سائقي الحنطور الغير ملتزمين بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، أنه تم التنبيه على رئيس نقابة سائقي الحنطور بالأقصر، بإلزام سائقي الحنطور، بوضع طعام الخيل داخل الجوال الخاص به والتأكيد على الالتزام بـ«حفاضات» خيول الحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيول على الطرق.

وأكد رئيس المدينة، أن من يخالف ذلك سيتم مصادرة العربة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، يأتي ذلك من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر وحمايتها من عشوائية سائقى الحنطور .