شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يكرم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم، التي نظمتها المحافظة بمناسبة شهر رمضان المبارك، لحفظة القرآن الكريم كاملا من الناشئين تحت سن ١٢ عاما.

هنأ المحافظ خلال التكريم جميع الفائزين، مؤكداََ حرص المحافظة على تشجيع ودعم حفظة القرآن الكريم من كافة الأعمار وخاصة النشئ، وقام بتسليم الجوائز المالية للفائزين من مركزي الخارجة وباريس، البالغ عددهم ستة فائرين، تمهيداََ لتكريم باقي الفائزين من المراكز الأخرى.