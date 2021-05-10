شكرا لقرائتكم خبر عن الطب الوقائى بقنا ينهى استعداداته لعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء أشرف غريب محافظ قنا برفع درجة الإستعداد بكافة قطاعات الصحة بما يضمن توفير رعاية طبية متكاملة للمواطنين.

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، أن إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة قد وضعت خطة متكاملة من التدابير الوقائية أثناء عيد الفطر والتي تتضمن تفعيل نوبتجيات الغرفة الوقائية على مستوى المديرية والإدارات الصحية لمتابعة كافة الأعمال الوقائية أثناء العيد، والتأكد من توافر مخزون إستراتيجي من الطعوم والأمصال والتأكد من عمل نوبتجيات بالإدارات لمتابعة درجة حرارة حفظ الطعوم.

وأشار إلى عمل الصيانة الدورية لجميع المولدات الكهربائية بثلاجات الطعوم وتكثيف الإشراف الدوري من فريق الوقائي بالمديرية على جميع مخازن الطعوم بالإدارات والتأكد من سلامة سلسلة التبريد وتفعيل خطة الطوارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاجة الطعوم .

من جانبه أكد الدكتور أسامة الدسوقي مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة أن فريق الطب الوقائي بالمديرية والإدارات الصحية يكثف عمله من أجل رعاية وسلامة صحة كافة المواطنين.