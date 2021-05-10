شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الإثنين، بالمرور على مستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمستشفى، في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

وتفقد وكيل وزارة الصحة تجهيز الأماكن المخصصة لوضع خزان الأكسجين الجديد، موجهاً ببعض الملاحظات، ومراعاة الاستغلال الأمثل للمكان بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وأيضاً الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء جناح جديد لجراحات القلب المفتوح، والإنشاءات التي تتم بالدور الثالث لتوسعة ورفع كفاءة قسم الحضانات.

ووجه وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من الأعمال، لفرش وتجهيز الأقسام الجديدة، لدخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة، كما تفقد وحدة المغسلة وتم التأكد من عمل الوحدة بشكل جيد، موجهاً الشكر لفريق العمل بالوحدة على جهودهم المبذولة بها، مشيداً بدور الخدمات المكملة في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، مؤكدا على أعمال التطهير والتعقيم والجرد اليومي لكافة الأقسام الطبية، والاهتمام بالمستوى الجيد للنظافة العامة داخل وخارج المستشفى.